Wedemark

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege ruft Eigentümerinnen und Eigentümer von Baudenkmalen in der Wedemark auf, digitales Fotomaterial ihrer Gebäude zur Verfügung zu stellen. Diese sollen den landesweiten Denkmalatlas ergänzen.

Wer auf dem eigenen Grundstück ein Baudenkmal besitzt, kann mit Fotos davon einen Beitrag zum Denkmalatlas Niedersachsen leisten. Das Onlineverzeichnis des dem Wissenschafts- und Kulturministerium zugeordneten Landesamtes, zu finden auf denkmalatlas.niedersachsen.de, macht die Vielfalt der niedersächsischen Kulturdenkmale der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Private Außenaufnahmen der Denkmale sollen die Datenbank ergänzen und die niedersächsische Denkmallandschaft umfassend und authentisch abbilden. Das ist gerade für die Gemeinde Wedemark ein interessanter Aufruf: Dort gibt es mit 485 Baudenkmalen mehr zu katalogisieren als in den meisten anderen Kommunen in der Region Hannover.

Teile der Bilder können auf Wunsch unkenntlich gemacht werden

Privatleute können sich mit ihrem digitalen Fotomaterial an Caren Reimann bei der Landesdenkmalpflege wenden – und zwar per E-Mail an nld-denkmalatlas@nld.niedersachsen.de. Für die Bildveröffentlichungen müssen im Vorfeld Einverständniserklärungen ausgefüllt werden. Die Gemeinde Wedemark stellt die Formulare auf ihrer Internetseite unter wedemark.de/denkmalatlas zum Download bereit. Die Fotografen können selbst entscheiden, ob sie mit ihrem Namen oder anonym veröffentlichen möchten.

Die Privatsphäre der Unterstützerinnen und Unterstützer wird laut Gemeindesprecher Ewald Nagel jederzeit gewahrt: Auf Wunsch ist es möglich, die Bilder zu bearbeiten und Teile der Abbildung unkenntlich zu machen.

Von Frank Walter