Scherenbostel

Die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle Am Husalsberg in Scherenbostel hat anders als geplant noch nicht begonnen. Der Baustart ist jetzt erst in der Woche nach Pfingsten vorgesehen. Darauf hat die Gemeinde Wedemark am Donnerstag hingewiesen.

Ursprünglich hatte der Baustart an der Bushaltestelle bereits am Montag, 17. Mai, erfolgen sollen. Die ausführende Firma konnte mit der Maßnahme aber nicht planmäßig beginnen. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung die bereits installierten Verkehrszeichen vorerst wieder abgebaut, um den Verkehr nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen. Nach Abstimmung aller Beteiligten ist der neue Starttermin auf Dienstag, 25. Mai, festgesetzt worden.

Von Frank Walter