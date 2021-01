Wedemark

Sturmböen sind am Donnerstagmorgen durch die Wedemark gefegt und haben zu Einsätzen der Feuerwehr geführt. An der Landesstraße zwischen Negenborn und Resse hielten nach Polizeiangaben kurz nacheinander zwei Bäume dem kräftigen Wind nicht stand und kippten um. Die Feuerwehr zersägte sie. An der Straße Wietze-Aue in Bissendorf-Wietze kippte nach Angaben des Wedemärker Feuerwehrsprechers Benjamin Bohlmann eine Tanne auf ein Haus. Die Feuerwehr wurde alarmiert, aber nicht tätig, da keine Gefahr im Verzug war.

Von Frank Walter