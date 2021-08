Seit 60 Jahren sind Bärbel und Werner Dybek verheiratet. Bei seinem Ehejubiläum erzählt der Brelinger Küster, wie es das sparsame Paar einst in die Wedemark verschlug.

Bärbel und Werner Dybek haben am 11. August 1961 in Hannover geheiratet und wohnen seit 1963 in Brelingen. Quelle: Ursula Kallenbach