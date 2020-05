Bürgermeisterin springt ins Wasser – Badesaison im Freibad ist eröffnet

Mellendorf

Die Frühschwimmer, die am Donnerstag um 6.30 Uhr bereits vor dem Eingang zum Freibad in Mellendorf gewartet haben, hatten das Wasser schon wieder verlassen, als Jessica Borgas ins Schwimmerbecken sprang. In kleiner Runde eröffnete sie die Badesaison unter freiem Himmel offiziell – bei strahlendem Sonnenschein.

Ingo Haselbacher, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Sport & Freizeit, zeigte sich erleichtert, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch bei einer Kontrolle den Betrieb freigegeben hatte. Der Aufwand in den vergangenen Wochen sei groß gewesen, vieles musste geklärt und geregelt werden.

Bürgermeister verspricht Unterstützung

Bürgermeister Helge Zychlinski freute sich darüber, dass die Saison mit einem Monat Verspätung starten konnte. Schwimmen mit Einschränkungen sei besser als gar keine Öffnung. Er wolle im Blick behalten, wie der Betrieb läuft. Es ist unklar, ob sich die Öffnung finanziell lohnt. Nur etwa ein Drittel der sonst 1500 Besucher in Spitzenzeiten darf sich künftig gleichzeitig auf dem Freibadgelände aufhalten. Doch der Verwaltungschef stellte der Betreibergesellschaft bei Schwierigkeiten Unterstützung in Aussicht. „Wir werden jetzt die Sport & Freizeit GmbH nicht allein lassen“, sagte Zychlinski.

Vor dem Sprung ins Wasser musste Borgas eine kalte Dusche über sich ergehen lassen – diese ist für jeden Schwimmer Pflicht. Die CDU-Politikerin, die in den vergangenen Jahren Dauergast im Freibad war, will auch in diesem Sommer wieder regelmäßig 40 Bahnen schwimmen und so 1000 Meter im Wasser zurücklegen. Sie sei froh, dass dies jetzt möglich ist. „Vor dem Start habe ich schon die Tage gezählt“, sagte Borgas.

Im Schwimmerbecken gibt es drei Doppelbahnen, in denen in jede Richtung eine Einbahnstraßenregelung gilt. Besucher müssen sich zudem entscheiden, in welchem Tempo sie schwimmen wollen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Besucher müssen Regeln beachten

Auf dem gesamten Gelände und in den Becken gelten aufgrund der Corona-Pandemie besondere Regeln. Wer sich beispielsweise im Schwimmerbecken aufhält, muss auf einer der drei Doppelbahnen eine Einbahnstraßenregelung gegen den Uhrzeigersinn beachten. Die Duschräume bleiben geschlossen, in den Umkleidebereichen darf sich immer nur ein Gast aufhalten. Beim Eintritt ins Bad müssen sich alle Besucher die Hände desinfizieren.

Im gesamten Freibad zeigen Pfeile auf dem Boden Besuchern die Laufrichtung an. Es gilt ein Einbahnstraßensystem. Quelle: Julia Gödde-Polley

Bad muss schließen – aber nur einen Tag

Jetzt hat das Schwimmbad gerade geöffnet – und muss schon wieder schließen. Aber alle Schwimmer können beruhigt sein: Nur einen Tag, nämlich am Dienstag, 2. Juni, bleiben die Tore verschlossen. Nach Auskunft von Haselbacher muss die auf dem Dach des benachbarten Eisstadions neu installierte Fotovoltaikanlage final justiert werden. Dazu sind Arbeiten an dem Trafo nötig, der das gesamte Gelände mit Strom versorgt. Doch ohne Strom ist ein Freibadbetrieb nicht möglich.

Bis Ende August hat das Mellendorfer Spaßbad montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Doch Gäste können nicht mehr den ganzen Tag dort verbringen. Das Spaßbad hat zwei Zeitfenster – von 6.30 bis 13 und 13.30 bis 20 Uhr. Zwischendrin gibt es jeden Tag eine 30-minütige Pause, in der alle Besucher das Gelände verlassen müssen. Dann reinigen und desinfizieren Mitarbeiter das Bad. Erst danach dürfen die nächsten Schwimmer kommen. Erwachsene zahlen 3,50 Euro Eintritt, für Kinder und Jugendliche kostet der Freibadbesuch 2,50 Euro. Eine Saisonkarte gibt es dieses Jahr nicht.

