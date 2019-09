Elze

Einen VW T4 im Wert von circa 15.000 Euro haben Diebe am Donnerstag zwischen 19 Uhr und Mitternacht in Elze gestohlen. Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst, stand der Wagen ordnungsgemäß geparkt vor einem Wohnhaus an der Wasserwerkstraße. Wie die Autoknacker in den VW-Bus gelangt sind, ist derzeit unklar.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Auch in welche Richtung sie mit dem Fahrzeug flüchteten, ist unbekannt. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley