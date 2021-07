Elze-Bennemühlen

Die Polizei Mellendorf sucht Unbekannte, die zwischen Donnerstag, 22. Juli, 16.15 Uhr, und Freitag, 23. Juli, 6.30 Uhr, in eine Garage an der Straße Am Bahnhof in Bennemühlen gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter hatten zunächst das Rolltor hochgeschoben und anschließend das Dachfenster eines in der Garage stehenden Lastwagens eingeschlagen. Die Einbrecher durchwühlten das Fahrerhaus, entwenden aber offenbar nichts. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Zudem brachen Unbekannte am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr ein an der Wasserwerkstraße in Elze geparktes Auto auf. Die Täter stachen das Türschloss des blauen Kleinwagens durch. Aus dem Inneren wurden diverse Kosmetikartikel entwendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke