Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag etwa 18.30 Uhr und Mittwoch gegen 6.45 Uhr einen am Ursula-Greve-Weg in Bissendorf abgestellten BMW X5 aufgebrochen haben. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war das Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses abgestellt worden. Die Täter bauten das Lenkrad des Fahrzeugs samt Airbag aus. Zudem wurden zwei im Inneren liegende Sonnenbrillen gestohlen. Wie der Ermittler am Mittwoch weiter mitteilte, entdeckte der Halter am nächsten Morgen den BMW mit offener Fahrertür. Aufbruchspuren konnte die Polizei indes nicht feststellen.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke