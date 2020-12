Gailhof

Erneut haben Planenschlitzer auf dem Autohof in Gailhof zugeschlagen. Während die Unbekannten im ersten Fall reiche Beute gemacht hatten, blieb es nun jedoch bei einer Sachbeschädigung.

Laut Polizeisprecher Philip Wehr schlitzten die Täter die Lkw-Plane im Zeitraum von Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr auf dem Autohof am Hessenweg auf, um so einen Blick auf die Ladung zu erlangen. Was sie dort sahen, gefiel ihnen augenscheinlich aber nicht: Der Lastwagen hatte Paletten mit Getränkedosen geladen. Lag es daran, dass ihnen die Ware nicht lukrativ genug erschien oder der Abtransport zu aufwendig: Die Unbekannten flüchteten ohne Beute, sodass es bei der Sachbeschädigung blieb.

Die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, hofft nun einerseits auf Hinweise von Zeugen. Zugleich prüfen die Ermittler mögliche Zusammenhänge zu einer ähnlich gelagerten Tat in der Nacht zu Donnerstag, 10. Dezember. Dabei hatte Unbekannten ebenfalls durch Planenschlitzen auf demselben Autohof nahe der A7 insgesamt 25 Lastwagenreifen im Gesamtwert von 6000 Euro gestohlen.

