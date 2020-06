Wennebostel

Eine Autofahrerin hat am Montagmittag einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen. Der 15-Jährige verlor bei dem Zusammenstoß das Gleichgewicht und landete leicht verletzt auf der Motorhaube des VW Polo.

Der Unfall geschah um 13.55 Uhr an der Ecke von Linden- und Hugo-Riechers-Straße in Wennebostel. Die 49-jährige Autofahrerin aus der Wedemark bog nach rechts in die Lindenstraße in Richtung Mellendorf ab und bemerkte dabei den von rechts kommenden Radfahrer zu spät.

An dem Auto und an dem Fahrrad entstand kein Schaden, berichtet die Polizei.

