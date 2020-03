Mellendorf

Ein Autofahrer ist am Sonnabend zwischen 11.45 und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hellendorfer Kirchweg in Mellendorf gegen einen dunkelgrauen 5er-BMW gefahren. Der Zusammenstoß geschah nach Auskunft der Polizei vermutlich beim Ausparken.

Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden – Beulen am linken Kotflügel und an der Fahrertür sowie großflächige Lackkratzer – zu kümmern. Die Polizei beziffern diesen auf circa 1000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Wedemärker Kommissariat ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley