Bissendorf

Ein Unbekannter ist in Bissendorf gegen einen Opel Astra gefahren und vom Unfallort geflüchtet – ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Nur 15 Minuten auf Parkplatz

Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Mellendorfer Kommissariat, war der Opel eines 34-jährigen Fahrers am Montag zwischen 13.50 und 14.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Scherenbosteler Straße geparkt. Bei der Rückkehr stellte er einen frischen Schaden am Fahrzeugheck fest. Von dem Unfallfahrer und seinem Wagen fehlt Bebensees Angaben zufolge bisher jede Spur.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Beamten des Kommissariats unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley