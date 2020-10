Berkhof

Ein Unbekannter hat in der Wedemark einen Transporter entwendet, der nach einem Unfall einige Tage lang in der Feldmark geparkt war.

Laut Polizeisprecher Kai-Uwe Bebensee war der Peugeot Boxer bei einem Unfall am 24. September stark beschädigt worden. Der Fahrer stellte ihn daraufhin in Berkhof auf einem Feldweg nahe der Wieckenberger Straße westlich der Autobahn 7 ab. Am Sonnabend, 26. September, wurde der Transporter dort gegen 12 Uhr auch noch mittels GPS geortet.

Als ein Mitarbeiter das mit polnischen Kennzeichen ausgestattete Firmenfahrzeug dann am Mittwoch, 30. September, gegen 18 Uhr abholen wollte, lag an dem Abstellort lediglich der GPS-Sender. Der Autodieb muss ihn also ausgebaut haben. Den Restwert des Peugeot schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Zeugen sollten sich bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 melden.

Von Frank Walter