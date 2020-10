Wedemark

In Bissendorf-Wietze wird eine Autobahnanschlussstelle gebraucht: Diese Vorstellung verfolgt FDP-Ratsherr Erik van der Vorm beharrlich. Er ist überzeugt, dass jetzt die letzte Chance dafür bestehe, die Auf- und Abfahrt westlich der Brücke der A 352 vor Bissendorf-Wietze in die Planungen einzubeziehen, wenn das Autobahnkreuz Hannover-Nord umgebaut wird. Mithilfe einer Bürgerbefragung in Bissendorf und Bissendorf-Wietze sieht van der Vorm die Chance, dies noch zu erreichen.

Der Rat der Gemeinde Wedemark hat den Antrag der Gruppe FDP/Bündnis C auf eine solche Bürgerbeteiligung jüngst in den Planungs- und Bauausschuss verwiesen. Dort steht er in der Sitzung am Dienstag, 20. Oktober, auf der Tagesordnung. Der Ausschuss kommt um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf zusammen.

Eine Anschlussstelle an die Autobahn 352 zwischen Bissendorf und Bissendorf-Wietze gibt es noch nicht. Allerdings trägt ein Parkplatz dort bereits den Namen Bissendorf Süd. Quelle: Sven Warnecke

Ortsrat hat schon gegen Anschlussstelle votiert

Der Ortsrat Bissendorf-Wietze hat allerdings schon längst dagegen votiert, den Sinn einer neuen Autobahnanschlussstelle prüfen zu lassen. „Wenn man zweimal einen Antrag stellt, wird er auch nicht besser“, sagte Ortsbürgermeister Daniel Leide ( CDU) zum neuerlichen Vorstoß der FDP für eine Bürgerbefragung. „Im Ortsrat haben wir einstimmig gegen eine Autobahnausfahrt gestimmt. Es würden zu große Einschnitte für unseren Ort durch Lärm und Abbruch von Wohnhäusern stattfinden.“ Zudem seien die Planungen für die A 352 weit fortgeschritten und nach seinem Kenntnisstand schon ausgeschrieben.

Verwaltung soll Bürgerbefragung organisieren

In der Bürgerbefragung in Bissendorf und Bissendorf-Wietze, die von der Gemeindeverwaltung zu organisieren wäre, sollten nach dem Vorschlag von FDP und Bündnis C die Bewohner die Möglichkeit bekommen, für eine von zwei Optionen zu stimmen: „Ich bin für den Bau der Ab- und Auffahrt zur A 352 in Bissendorf-Wietze“ oder „Ich bin gegen den Bau der Ab- und Auffahrt zur A 352 in Bissendorf-Wietze“.

Schließzeiten der Bahnschranken dienen als Argument

Angeführt werden sollten – falls es denn zur Befragung kommt – noch einmal die wesentlichen Argumente. Verkehrsteilnehmer, die von Bissendorf-Wietze oder aus den Bereichen östlich der Bahnschranken in Bissendorf und Wennebostel kommen und nach Langenhagen oder Hannover fahren, müssen an den Schranken erhebliche Schließzeiten in Kauf nehmen. Dies ließe sich durch den Bau einer neuen Anschlussstelle an der A 352 vermeiden. Der Autoverkehr könnte dann über die Autobahn entweder bis zur Abfahrt Kaltenweide oder noch weiter fahren. Weniger Autofahrer aus der Wedemark müssten dann die Landesstraße 190 nutzen, die regelmäßig überlastet ist.

Immer wieder bilden sich vor der Schranke in Bissendorf lange Autoschlangen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Tatsächlich taucht das Dauerärgernis der geschlossenen Bahnschranken auch im Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Wedemark zum Nahverkehrsplan der Region Hannover auf. „Die Schrankenschließzeiten an der Bahnstrecke sind deutlich zu lang und entsprechen in keiner Weise den zum S-Bahn-Bau im Planfeststellungsverfahren gemachten Zusagen. Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger sind möglichst gering zu halten. Es ist daher nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Schließzeiten reduziert werden können“, heißt es dort. „Da werden wir im Stich gelassen“, sagte van der Vorm dazu bei der Vorstellung der Stellungnahme im Bauausschuss.

Gemeinde stellt weitere Forderungen für den Nahverkehr

Ein weiterer Punkt in der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan ist die Busverbindung zwischen Mellendorf und Fuhrberg – wichtig unter anderem für Schüler des Burgwedeler Ortsteils auf den Weg zum Campus W. Als nach wie vor unbefriedigend wird die Anbindung nach Großburgwedel und zum dortigen Krankenhaus an den Wochenenden bezeichnet. Das Gewerbegebiet Bissendorf nördlich der Schlager Chaussee muss aus Sicht der Gemeinde endlich an den Nahverkehr angeschlossen werden. Ebenso bestehe an allen Bahnhöfen Bedarf für Bike-and-ride-Plätzen.

