Hellendorf

Beim Überholen einer Fahrzeugschlange ist ein Motorradfahrer am Donnerstagvormittag in Hellendorf mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen und gestürzt.

Ein 35-Jähriger wollte nach Auskunft der Polizei um 10 Uhr mit seinem Ford Mondeo von der Schwarmstedter Straße nach links in die Meitzer Straße abbiegen. Er bremste seinen Wagen und die Fahrzeuge hinter ihm hielten ebenfalls an. Nur der 51-jährige Motorradfahrer zog mit seiner Maschine vorbei. Er konnte den Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde verletzt, musste jedoch nicht in die Klinik gebracht werden.

Von Julia Gödde-Polley