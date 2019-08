Mellendorf

Beim Ausparken ist ein Mercedes gegen einen auf der Straße stehenden Skoda gefahren –und anschließend einfach weitergefahren. Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, ereignete sich der Unfall am Donnerstag um 15.45 Uhr auf der Berliner Straße in Mellendorf.

Die 43-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Kaltenweider Straße unterwegs. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts in die rechte hintere Seite des Skoda. Die 43-Jährige lenkte ihr Fahrzeug daraufhin auf einen Parkplatz, um die Angelegenheit zu klären. Doch sie sah, wie der Mercedes in Richtung Am Meierhof davonfuhr.

Die 43-Jährige merkte sich jedoch das Kennzeichen. Polizisten fanden den Mercedes an der Halteranschrift und dokumentierten korrespondierende Unfallschäden. Die Fahrzeughalterin trafen die Beamten bisher jedoch nicht an – ob sie überhaupt selbst am Steuer gesessen hat, ist deshalb unklar.

Von Julia Gödde-Polley