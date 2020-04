Wedemark

Wer jetzt kurzfristig bei den ausgebildeten Tageseltern in der Wedemark Betreuungsplätze für die Jüngsten sucht, wird nicht ohne Weiteres fündig. Auch in der Tagespflege herrscht wie in den Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Beschränkungen die Situation der Notbetreuung. „Das heißt, nur systemrelevante Berufsgruppen erhalten für ihre Kinder einen Notplatz in der Tagespflege“, verdeutlicht Wedemarks Gemeindesprecher Magnus Wurm.

Wie in der Kita-Betreuung werde auf den Tagespflegeplätzen ein Notprogramm für Krippenkinder, Personal und Eltern gefahren. Die aktuelle Auflage vonseiten der Gemeinde Wedemark besagt, dass die jeweilige Tagespflegeperson in der Notbetreuung nur ein einziges Kind aufnehmen darf, sagt der Sprecher. So sind zurzeit drei Kinder untergebracht: Drei Tagespflegepersonen betreuen in einer solchen Notbetreuung je ein Kind.

Sonst 67 Plätze bei 15 Tageseltern

Insgesamt arbeiten in der Kinderbetreuung 15 Tagespflegepersonen, die üblicherweise 67 Krippenkinder gleichzeitig betreuen. Diese Kapazitäten reichten der Gemeindeverwaltung zufolge bisher aus. Die Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen erfolgt über das Familien- und Kinderservicebüro Wedemark, das zum Team Kinderbetreuung gehört.

In der Kindernotbetreuung wegen der Corona-Auflagen sind in der Wedemark – Stand Anfang April – nach Auskunft der Kommune 60 Jungen und Mädchen untergebracht. Die Anzahl umfasst die Plätze bei freien Trägern, in kommunalen Kitas sowie in der Tagesbetreuung.

Eltern aus den bekannten systemrelevanten Berufsgruppen, die Fragen haben oder für ein Kind einen Notplatz speziell bei einer Tagespflegeperson suchen, können sich an die Gemeinde Wedemark wenden, Telefon (05130) 581283.

Von Ursula Kallenbach