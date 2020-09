Aufatmen im Rebhuhnfeld in Scherenbostel: Die Anwohner können ihre Häuser nun doch an das schnelle Glasfasernetz anschließen lassen. Die Gemeinde Wedemark hat mit dem bisherigen Eigentümer der Straße eine Einigung erzielt.

Da halten die Anwohner des Rebhuhnfelds in Scherenbostel noch die Kündigungsschreiben ihrer bereits mit HTP abgeschlossenen Verträge verzweifelt in der Hand. Nun ist eine Lösung in Sicht. Quelle: Sven Warnecke