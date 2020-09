Brelingen

Der Kulturverein Brelinger Mitte lädt für Sonnabend, 5. September, um 20 Uhr zu einem besonderen Konzerterlebnis an die Hauptstraße 44 ein. Die Band Anti & the BalCannibals hat sich angesagt. Bandmitglied Anti von Klewitz, die Violine und Kontra-Viola spielt und mit ihrer starken, erdigen Stimme überzeugt, wird ebenso dabei sein wie Violinist Sander Hoving. Er spielt Viola und Kontra-Viola. Auch Cellist Jens Piezunka wird in die Saiten greifen. Und nicht unerwähnt bleiben soll der unverzichtbare Jan von Klewitz mit seinem Altsaxophon.

Vier ganz unterschiedliche Musiker bilden die unvergleichliche Musikgruppe Anti & the BalCannibals, die ihre vier unterschiedlichen musikalische Sprachen zu einem hochspannenden, explosiven Mix kombiniert. Wandernd zwischen Jazz, der Volksmusik aus dem Osten Europas und den Liedern der einst fahrenden Völker hat sich die Band mit „kannibalischem Hunger“ Elemente aus allen Stilrichtungen einverleibt, heißt es in der Ankündigung. Die schönen Dialekte einer alten musikalischen Sprache, die voller Kraft, Swing und Lebensfreude stecken, werden dabei frech interpretiert. Zugleich verschmelzen sie die Einflüsse aus Charanga-Music, karpatischer Folk- und Gypsy-Music, kubanischer, transsylvanischer und bulgarischer Musik zu einem wundervollen Folk-Jazz-Ganzen. Mit ihrer besonderen Lust an der Improvisation wollen Anti & the BalCannibals ihre Zuhörer mitreißen.

Anzeige

In der ungewöhnlichen Besetzung von Streichern, Alt-Saxophon und Kontrabass ist jeder einzelne mal Solist, mal Begleiter, erweitert um eine starke Stimme. Die Band freut sich auf aufgeschlossene Zuhörer ihres serbo-chromatischen Puszta-Tellers, dessen uraltes Rezept sie mit neuen Ideen würzen.

Weitere NP+ Artikel

So kommt man an die Samedi Soir Swing Konzertkarten

Da es weder einen Vorverkauf noch eine Abendkasse gibt, werden Interessierte gebeten, eine E-Mail an info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten zu schreiben. Am Sonnabend liegen dann ab 19 Uhr die reservierten Karten für 12 Euro oder ermäßigt 8 Euro am Eingang von „Kultur unterm Schauer“ zur Abholung und Bezahlung bereit. Um alle Hygieneregeln einhalten zu können, braucht es Zeit. Deshalb bitten die Veranstalter alle Konzertbesucher ausreichend Zeit einzuplanen. Der Organisator Verein Brelinger Mitte ist unter Telefon (05130) 6090300 zu erreichen.

Von Patricia Chadde