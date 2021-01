Mellendorf

Zum Jahresanfang steht im Spielwarengeschäft von Anne-Dorothee Heyna in Mellendorf die Inventur auf dem Programm. Eigentlich hat die Händlerin wegen des Lockdowns derzeit mehr oder minder geschlossen. Aber der Bestand von 10.000 unterschiedlichen Artikeln muss überprüft werden. „Langweilen muss sich keiner“, sagt die Händlerin daher – und meint sich und die Kunden zugleich. „Während des ersten Lockdowns habe ich ein 40.000-Teile-Puzzle bestellt und ins Schaufenster gestellt. Ich war sicher, das kriege ich nicht verkauft und kann es dann nach meiner Rente selber zusammensetzen“, sagt Heyna.

Margitta Tallig (von links) aus Resse kauft für Enkel Henri (7) ein Lego-Minecraft-Paket. Zwei unterschiedliche kann Anne-Dorothee Heyna (rechts) anbieten, aber Henri muss sich für eines davon entscheiden. Quelle: Patricia Chadde

Herstellern ging Puzzlepappe aus

Aber weit gefehlt: Puzzle und Gesellschaftsspiele sind gefragt. Nur weil den Herstellern irgendwann die Puzzlepappe ausging, kam es zwischendurch zu Lieferschwierigkeiten. Vor allem Landschaften wollen Heynas Kunden gerne zusammensetzen. Doch wie die aktuelle Bestandsaufnahme ihres Sortimentes zeigt, sind noch zahlreiche Schachteln vorrätig.

„Was soll ich zu Hause rumsitzen und grübeln?“, fragte sich die Einzelhändlerin am Neujahrsmorgen und startete schon am ersten Tag des Jahres mit der Bestandsüberprüfung in Verkaufsraum und im Lager ihres Traditionsgeschäftes, das seit mehr als 50 Jahren auf Spielwaren setzt. Das Ladengeschäft ist, der Verordnung entsprechend, geschlossen. Eigentlich müsste sich Heyna ganz in Ruhe auf das Notieren der Stückzahlen konzentrieren können. Doch zu den üblichen Geschäftszeiten geht sie ans Telefon, beantwortet Nachfragen und schaut in ihrem Lagersystem nach, ob das Wunschprodukt verfügbar ist. Dann kann es der Kunde kontaktlos an Heynas Abholstation bekommen.

Die Plüschtier-Inventur kommt nicht voran

Als die Spielwarenhändlerin gerade die Plüschtiere durchzählt, ruft Viola Neumann-Ziegler an. Weil deren Enkel Maxi Ende des Monats ein Jahr alt wird und sein Geschenk bis zum Ehrentag noch nach Helsinki muss, schaut die Stammkundin schon in der ersten Januarwoche vorbei. „Ich packe eine Auswahl zusammen“, sagt Heyna und legt fix das große Einhorn quer, damit sie weiß, bis zu welchem Tier sie den aktuellen Bestand schon ermitteln konnte.

Viola Neumann-Ziegler holt das Stofftier ab, das sie ihrem Enkel Maxi zum ersten Geburtstag schicken will. „Dieser hier ist der schönste Affe“, findet sie. Quelle: Patricia Chadde

Weniger als 20 Prozent des üblichen Umsatzes

Zählen, Listen aktualisieren, ans Telefon gehen, im System nachschauen, das Gewünschte raussuchen und wenn es klingelt schnell die Tür der improvisierten Abholstation öffnen. So geht es morgens ab 9 Uhr hier in Mellendorf zu. „Die Tage gehen blitzschnell rum“, sagt Heyna. Der Haken: Obwohl die Einzelhändlerin den ganzen Tag beschäftigt ist, macht sie nicht einmal 20 Prozent ihres sonst tagesüblichen Umsatzes.

Vor allem die gut gefüllten Geburtstagskisten fehlen der Geschäftsfrau. „Wir hatten oft 70 Kisten zeitgleich“, blickt Heyna wehmütig auf vorpandemische Zeiten zurück. Aber derzeit wird nicht zur Kinderparty eingeladen und auch nicht gefeiert. „Das finde ich natürlich gut, dass sich die Leute an die Vorgaben halten“, sagt Heyna. Der einzige Ausweg, um der Pandemie zu entkommen, sei Zurückhaltung. Oder man spiele Escape-Room. „Ach, nur noch vier Pakete da“, stellt sie bei der Prüfung der gefragten Kombi aus Puzzle, Rätsel und Gesellschaftsspiel für Grundschulkinder fest.

„Selbst wenn ich weder Zeitung lesen noch fernsehen würde, wüsste ich, was gerade Trend ist“, sagt Heyna. Zehn Schlitten verkaufte sie vergangene Woche. Wenn es auch in der Wedemark noch genug Schnee geben sollte, kann sie ihre Inventurlistenstückzahlen weiter nach unten korrigieren. „Aber damit habe ich wirklich kein Problem“, sagt sie und wedelt munter mit der Liste.

Von Patricia Chadde