Wedemark/Mellendorf

Nach der Arbeit auf’s Fahrrad steigen und durch die Wedemark radeln: Das geht auch im August wieder bei Touren des ADFC Wedemark. Die Ortsgruppe lädt jeweils mittwochs, 7., 14., 21. und 28. August, alle Wedemärker ein, gemeinsam zu fahren. Los gehen die Touren jeweils um 18 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich zum gemeinsamen Start am Lidl-Parkplatz in Mellendorf an der Wedemarkstraße 85.

Von Julia Gödde-Polley