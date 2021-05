Bissendorf/Mellendorf

Ein eher ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl hat sich jüngst in Bissendorf ereignet. Eine 44 Jahre alte Frau hatte ihr Damenrad am Montag, 3. Mai, um 16 Uhr an der Bahnhofstraße abgestellt. Nach Auskunft der Polizei Wedemark sicherte sie das Rad mit einem Zahlenschloss. Als die Frau am darauffolgenden Freitag gegen 8.30 Uhr wiederkam, war das Fahrrad verschwunden. Als sie sich in der näheren Umgebung auf die Suche nach ihrem Zweirad begab, entdeckte sie ihr Eigentum nur eine Parallelstraße weiter. Allerdings war das Gefährt nun mit einem fremden Schloss gesichert.

Die 44-Jährige alarmierte die Polizei. Nachdem sie nachweisen konnte, dass ihr das Rad tatsächlich gehört, brachen die Streifenbeamten das fremde Schloss auf, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Mellendorf am Sonntag.

E-Bike wird innerhalb von 15 Minuten gestohlen

In Mellendorf wurde an der Wedemarkstraße ein weiteres Fahrrad gestohlen. Eine 57 Jahre alte Frau hatte am Sonnabend, 8. Mai, gegen 16.30 Uhr ihr E-Bike am Famila-Markt abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als sie nach nur 15 Minuten zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1000 Euro. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damen-E-Bike der Marke Bike Manufaktur mit fest montiertem Korb auf dem Gepäckträger.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke