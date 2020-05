Alle Gottesdienste im Überblick

Wedemark

Um die Kirchen für das gemeinsame Gebet, für Andachten und Gottesdienste öffnen zu dürfen, müssen die Gemeinden eine Reihe von Abstands- und Hygieneregeln beachten. Das betrifft unter anderem die Zahl der Menschen in der Kirche, zudem ist das gemeinsame Singen oder auch das Abendmahl nicht gestattet, es dürfen keine Gesangbücher oder Liederzettel ausgegeben werden und vor und nach jedem Gottesdienst müssen die Gemeinden die Sitzbänke und andere Flächen reinigen. Und schließlich müssen alle Menschen in der Kirche eine Gesichtsmaske tragen.

Die Kirchen in der Region Wedemark beginnen mit ihren Gottesdiensten mit Ausnahme der Kirchengemeinde St. Martini Brelingen am Sonntag, 17. Mai. Für Himmelfahrtstag, 21. Mai, laden die Wedemärker Kirchengemeinden zu der gemeinsamen Aktion „Himmelfahrt unterwegs“ mit Stationen an den Wedemärker Kirchen ein. Eigene Gottesdienste werden an diesem Tag nicht gefeiert.

Kapernaum Resse: Am Pfingstsonntag um 10 Uhr feiert die Gemeinde einen Open-Air-Gottesdienst vor der Kirche in Resse.

St. Georg Mellendorf: In der Mellendorfer Gemeinde wird der Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, nur um 10 Uhr in Mellendorf gefeiert; in Hellendorf findet kein Gottesdienst statt. Die Gemeinde weist auch darauf hin, dass der angekündigte Gartengottesdienst am Pfingstmontag entfällt.

St. Michaelis Bissendorf: Die Gemeinde startet am 17. Mai (und dann immer sonntags) mit einem Abendsegen um 18 Uhr: ein Kurzformat mit Musik, Texten, Gebet und Segen. Ab der Woche nach dem 17. Mai findet auch das „Kleine Abendgebet“ mittwochs und freitags um 18 Uhr öffentlich statt.

Elze-Bennemühlen: Die Gemeinde beginnt am Sonntag, 17. Mai, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Das Gleiche gilt für den darauffolgenden Sonntag, 24. Mai. Für Pfingstsonntag plant die Gemeinde einen Open-Air-Gottesdienst, Beginn ist um 15 Uhr.

St. Martini Brelingen: Die Gemeinde nimmt die Gottesdienste in der Kirche am Sonntag, 24. Mai, zur üblichen Zeit um 10 Uhr wieder auf. Die Gottesdienste werden nur in Brelingen stattfinden, nicht in Negenborn und Oegenbostel. Die bisherigen „ Gottesdienste to go“ werden weiterhin parallel dazu angeboten. Am Sonntag, 7. Juni, gibt es um 18 Uhr einen Jugendgottesdienst in der Brelinger Kirche.

St. Marien Mellendorf: Die katholische Gemeinde feiert am Sonntag, 17. Mai, sowie eine Woche später jeweils um 11 Uhr einen reinen Wortgottesdienst ohne Kommunion. Zudem lädt sie ein, mittwochs um 18 Uhr sowie freitags um 9 Uhr einen weiteren Wortgottesdienst zu besuchen. Alle Besucher müssen sich jedoch zuvor telefonisch im Gemeindebüro anmelden. Die Gemeinde bittet um dieses Verfahren, um gegebenenfalls niemanden vor der Kirche wegschicken zu müssen, wenn die erlaubte Zahl der Plätze nicht ausreichen sollte. Das Gemeindebüro ist dienstags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr erreichbar sowie dienstags von 15 Uhr bis 17 Uhr. Nach dem 24. Mai wird die Gemeinde prüfen, welche weiteren Schritte im Rahmen des Pandemieverlaufs möglich oder notwendig sind.

