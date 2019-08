Hellendorf

Unbekannte hatten es auf einen BMW X5 abgesehen, der auf einem frei zugänglichen Gelände einer Autowerkstatt an der Schwarmstedter Straße in Hellendorf abgestellt war. Die Täter hatten nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, versucht, zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das Türschloss aufzubrechen. Doch dabei hatten die Autoknacker die Alarmanlage des Wagens ausgelöst und waren deshalb vermutlich ohne Beute geflüchtet, berichtet der Ermittler am Dienstag.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke