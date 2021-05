Wedemark

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Montagmittag erfreuliche Corona-Zahlen für die Wedemark gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach auf 13,2 gesunken, am Mittwoch vergangener Woche hatte sie noch bei 36,3 gelegen. Mit 12,9 steht regionsweit nur Gehrden aktuell noch besser. Die höchste Inzidenz hatte am Montag Burgdorf mit 120,6. Der regionsweite Inzidenzwert lag laut Robert-Koch-Institut bei 65,0.

Aktuell sind nur 19 Wedemärker infiziert

Aktuell waren am Montag laut Gesundheitsamt 19 Wedemärker mit dem Coronavirus infiziert. Die Fälle seit Ausbruch der Pandemie summieren sich auf 883 Menschen. 24 Personen sind bislang in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Als Ergänzung zum regelmäßigen Händewaschen hat die Gemeindeverwaltung in der vergangenen Woche Desinfektionsgel, das die Elzer Firma Rimpler Cosmetics für die weiterführenden Schulen gespendet hatte, an die Schülerinnen und Schüler weitergereicht. Das Gymnasium bekam knapp 1200, die Realschule 350 und die IGS etwas 1080 Tuben.

Weiteres Testzentrum hat geöffnet

Nach den bereits bekannten Schnelltestzentren bei Caspar & Dase in Mellendorf und bei Ebeling in Gailhof sowie dem Testbus der Firma Caspar & Dase hat mittlerweile eine weitere Teststation eröffnet. Auf dem Lidl-Parkplatz in Mellendorf bietet die Firma Eco Care für Bürger kostenlose Schnelltests an. Die Teststation ist montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind auf www.buergertest.ecocare.center möglich, die Registrierung läuft aber auch ohne Anmeldung vor Ort per QR-Code oder Formular.

Von Frank Walter