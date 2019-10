Wedemark

Vier Hochmoore bei einer Exkursion entdecken? Das geht am Wochenende wieder. Der Aktionskreis Hannoversche Moorgeest organisiert für Sonnabend, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, mehrere Führungen während der zwölften Moorerlebnistage. Auch der Nabu Wedemark macht sich am Sonntag, 6. Oktober, mit Interessierten auf den Weg über den Moorerlebnispfad.

Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr mit einer Exkursion ins Otternhagener Moor und über den neuen Moorerlebnispfad. Helga Schulz-Knoke und Lisel Köthe von der AG Moorschutz im Verein Bürger für Resse führen Interessierte durch das Gebiet. Um 14 Uhr geht es gemeinsam mit Eberhard Gärtner ins Helstorfer Moor. Für beide Termine treffen sich die Teilnehmer am Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse. Parallel startet die Exkursion ins Schwarze Moor unter der Leitung von Folke Hein aus der niedersächsischen Landesjägerschaft. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr an der Osterbergstraße in Höhe des Friedhofs in Resse.

Festes Schuhwerk ist wichtig

Das nördliche Bissendorfer Moor ist das Ziel eines Spaziergangs am Sonntag um 10 Uhr. Interessierte treffen sich an der Bushaltestelle Dorfmitte in Wiechendorf. Ab 14 Uhr können Menschen den südlichen Bereich des Bissendorfer Moors genauer kennenlernen. Eckhard Schmatzler von der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde sowie Ludwig Uphues vom Nabu führen durch das Gebiet. Treffpunkt ist das ehemalige Heideschlösschen an der Kananoher Straße 98 in Langenhagen-Kaltenweide.

Die Organisatoren empfehlen für alle Exkursionen festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Hunde sind nicht erlaubt. Die Exkursionen dauern jeweils zwei bis drei Stunden.

Der Nabu organisiert für Sonntag, 6. Oktober, 11.30 Uhr, eine Führung über den Moorerlebnispfad in Resse. Die Teilnehmer treffen sich am Sportplatz. Der Spaziergang ist kostenlos und dauert circa zwei Stunden. Der Nabu hat seit Anfang Juli die Betreuung des Moorerlebnispfades von der Region Hannover übernommen, um den Verein Bürger für Resse beim Moorschutz zu unterstützen.

Von Julia Gödde-Polley