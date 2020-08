Hauptsache See: Jeder sucht Abkühlung an Hitzetagen. Doch die Badeunfälle an Naturgewässern nehmen zu. Am Brelinger Kiesteich in der Wedemark packt der Angelverein Neustadt nun die Nutzer bei ihrer Vernunft. Denn Schwimmen ist dort illegal und gefährlich. Ein Rundgang mit dem Vorsitzenden.