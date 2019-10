Mellendorf

Der ADAC rät Autofahrern, sich auf die veränderten Witterungsverhältnisse im Herbst einzustellen. Dazu gehört auch zu prüfen, ob das Fahrzeug richtig funktioniert und zum Beispiel das Licht korrekt eingestellt ist. Der Automobil-Club kommt deshalb mit einem Fahrzeug in die Wedemark und bietet eine digitale Autodiagnose an. Der Truck steht eine Woche lang – von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, – vor dem Famila-Markt, Wedemarkstraße 96, in Mellendorf. Montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 14 Uhr können Kunden mit ihren Autos vorbeikommen und kostenlos Bremsen, Stoßdämpfer und das Licht prüfen lassen.

„Die Experten des ADAC untersuchen das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit mit modernster digitaler Technik“, heißt es in einer Ankündigung. Fragen beantwortet der ADAC im Internet auf www.meineautowelt.com und unter Telefon (05102) 901313.

Von Julia Gödde-Polley