Mellendorf

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag, 11. November, gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall auf der Wedemarkstraße in Mellendorf verletzt worden. Der Verursacher sprach zwar kurz mit dem Opfer, lehnte aber einen Austausch der persönlichen Daten ab und fuhr weg, hieß es von der Verletzten.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, stellte die Seniorin ihren auffallend roten VW Caddy auf dem Parkplatz der Volksbank ab. Als sie anschließend über die geöffnete Schiebetür an der Fahrerseite ihre Handtasche von der Rückbank nehmen wollte, touchierte ein rückwärts fahrendes Auto nicht nur die Schiebetür, sondern stieß auch gegen die Frau. Die 85-Jährige fiel daraufhin auf die Rückbank des eigenen Fahrzeugs.

Unfallverursacher in der Wedemark will eigene Daten nicht preisgeben

„Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, stand der Unfallverursacher neben ihrem Fahrzeug“, berichtet der Ermittler. Dieser habe aber einen Austausch der Personaldaten abgelehnt und verschwand anschließend, hieß es zunächst. Das Opfer fuhr dann ebenfalls nach Hause, stellte dort aber Rücken- und Nackenschmerzen fest.

Doch nicht nur das: Auch die Seitentür des Caddys war nicht unerheblich beschädigt, berichtet Bebensee. Der Verursacher wurde zunächst von der Polizei gesucht. Allerdings gab es bei dem von der Seniorin angegebenen Kennzeichen keinen entsprechenden Treffer auf den von ihr beschriebenen silbergrauen Mercedes.

Unfallfahrer schildert Situation aus seiner Sicht ganz anders

Einen Tag später meldete sich die 85-Jährige erneut bei der Polizei – und korrigierte die Angaben zu dem Kennzeichen um lediglich einen zusätzlichen Buchstaben, heißt es von Ermittler Bebensee am Freitag weiter. Dieser Hinweis habe dann tatsächlich zum Erfolg geführt. Das Fahrzeug gehört einem 84-jährigen Wedemärker.

Bei der Befragung bestätigte der Senior gegenüber der Polizei den Unfall – allerdings schilderte er den Sachverhalt ganz anders, berichtet Bebensee. Der 84-Jährige will nach eigenen Angaben den Austausch der Personalien nicht abgelehnt haben. Vielmehr wollte er lediglich Stift und Zettel aus seinem Auto holen. Als er an den Unfallort zurückkehrte, soll die ein Jahr ältere Frau indes verschwunden sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von Sven Warnecke