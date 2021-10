Elze

Den Corona-Vorgaben entsprechend hat Detlev Köllenberger, Ausbildungsleiter der Regionsfeuerwehr, die Zertifikate für die bestandenen Truppmann-Ausbildungen den teilweise jungen Anwärterinnen und Anwärtern nicht persönlich in die Hand gedrückt – sondern legte die ersehnten Dokumente auf einen kleinen Tisch. Dort durften die nun neuen Feuerwehrleute zugreifen. Und dies tat etwa Marie Kablitz. Die Freude war ihr anzumerken. Aber nicht nur das. „Klar, ein bisschen stolz ist man schon“, sagt Kablitz und lacht.

Die 17-Jährige ist Mitglied der Ortsfeuerwehr Wennebostel und absolvierte den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung – genau wie 23 weitere junge Feuerwehrleute aus der gesamten Wedemark. Die Ausbildung umfasste 70 Unterrichtsstunden und startete am 21. September mit einem praktischen und theoretischen Programm – alles auf dem Gelände der Grundschule Elze sowie im und am Gerätehause der Ortsfeuerwehr. Die Prüfungen schlossen die Absolventen am Sonnabend, 16. Oktober, ab. Am Feuerwehrgerätehaus in Elze gab es anschließend am Nachmittag ein großes Stelldichein zum Lehrgangsabschluss.

„Der Aufwand war sehr groß in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber es hat in diesem Team sehr viel Spaß gemacht“, sagt Marie Kablitz und freut sich, „dass ich ab sofort auch bei Einsätzen mitfahren kann“. Und ein wenig Stolz spürte auch Wedemarks Gemeindebrandmeister Maik Plischke – was daran zu erkennen war, als er sein Handy zückte und ein Foto machte, als sich sein Sohn Julian die Urkunde abholte für die bestandene Truppmann-I-Ausbildung. „Damit sind wir in der dritten Feuerwehrgeneration“, sagte Plischke, dessen Vater Manfred ebenfalls eine Feuerwehrlaufbahn eingeschlagen hatte.

Zu den Geehrten am Gerätehaus zählten auch die Absolventen des zweiten Teils der Truppmann-Ausbildung, der im Zeitraum von zwei Jahren mit 80 Stunden erfolgte. Hier gab es ebenfalls 24 Zertifikate zu verteilen. Auch dies nahm Köllenberger vor – zusammen mit Dirk Thelow, Gemeindeausbildungsleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wedemark, und dessen Stellvertreter Eike Hanebuth. Keine Urkunden, aber dafür einen großen Applaus erhielten die Ausbilder, Prüfer und Ortsbrandmeister.

Bald könnte man von „Truppfrau“ sprechen

Dabei wies Thelow auf eine Besonderheit der 2021er Truppmann-Ausbildung hin: Die Abnahme lief in diesem Jahr mit Unterstützung ehemaliger Ausbilder der Gemeindefeuerwehr Wedemark. Die Ausbildung selbst war trotz Corona auch im Vorjahr möglich, weil sie wie jetzt draußen und im Spätsommer und Herbst stattfinden konnte, was einfacher bezüglich nötiger Abstände war.

„Das Engagement ist großartig. Ich freue mich vor allem, dass ich hier in viele junge und vor allem weibliche Gesichter schaue“, sagte Susanne Schönemeier. Wedemarks Erste Gemeinderätin wies mit einem Augenzwinkern auf ein aktuelles, weil gendergerechtes Thema hin. „Ich frage mich, warum es Truppmann heißt – und es nicht eine Ausbildung zur Truppfrau ist.“

Die Verantwortlichen nahmen den Ball auf. „Wir haben schon darüber gesprochen und überlegt, wie lange es noch Truppmann heißen kann“, sagte Tehlow. Und Köllenberger ergänzte mit einem Lächeln: „Immerhin haben wir in unserem allgemeinen Bericht von Anwärterinnen zur Ausbildung gesprochen.“ Wie man sieht: Gute Laune, beste Stimmung und jede Menge Stolz bestimmten die Atmosphäre.

