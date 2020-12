Wedemark

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in der Wedemark wieder in die Höhe geschnellt. Am Montagmittag vermeldete das Gesundheitsamt der Region Hannover für das Gemeindegebiet 83 Infizierte. Am Mittwoch, 9. Dezember, waren es noch 62 Fälle gewesen, am Freitagmittag dann schon 69. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 108,7 am Freitag auf 122,3 am Montag. Sie liegt damit aktuell etwas höher als der Regionsschnitt von derzeit 109,3. Seit Ausbruch der Pandemie wurden nunmehr insgesamt 298 Infizierte in der Wedemark registriert.

Der Grund für die wieder gestiegenen Zahlen findet sich laut Regionssprecher Christoph Borschel im Pflegeheim Hoffnung in Elze-Hohenheide. Dort sind aktuell 37 Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert – der einzige Hotspot in der Wedemark. Am Freitag waren es noch 26 Bewohner und drei Angestellte gewesen. Im Pflegeheim Stadtgarten in Bissendorf hat sich die Zahl der Fälle hingegen auf vier reduziert, allesamt Bewohner.

Von Frank Walter