Wedemark

Zum neuen Schuljahr 2020/2021 erwarten die sechs Grundschulen in der Gemeinde Wedemark insgesamt 316 Schüler. Im Vorjahr waren es nur 243. Die Abc-Schützen verteilen sich wie folgt auf die Orte: Bissendorf 85 (Vorjahr 70), Mellendorf 75 (55), Elze 62 (41), Brelingen 38 (38), Resse 30 (23) und Hellendorf 26 (16). In Bissendorf werden aus drei nun vier Klassen, in Elze aus zwei dann drei. Die übrigen Grundschulen bleiben bei ihrer Jahrgangszügigkeit: Mellendorf hat drei Klassen, Brelingen und Resse je zwei sowie Hellendorf eine Klasse.

Dass die Grundschülerzahlen variieren, sei völlig normal, da die Geburtsjahrgänge unterschiedlich ausfallen, sagt Rathaussprecher Magnus Wurm. Die erhöhte Anzahl habe jedoch keine Auswirkungen.

Weiterführende Schulen verzeichnen variierende Zahlen

An den weiterführenden Schulen sind 127 Schüler am Gymnasium angemeldet (Vorjahr 136), 97 an der IGS Wedemark (115) sowie 69 an der Realschule Wedemark (62). Das entspricht fünf Klassen der Eingangsstufe am Gymnasium, vier an der IGS und drei an der Realschule. Dieses Bild zeigt keine Veränderung zum Schuljahreswechsel 2019/2020.

Von Ursula Kallenbach