25 Polizisten durchsuchen Anwesen in Scherenbostel

Scherenbostel

Die Polizei ist am Mittwoch mit einem Großaufgebot in die Wedemark ausgerückt. 25 Beamte durchsuchten auf Geheiß der Staatsanwaltschaft dabei ein Anwesen in Scherenbostel.

Nach Auskunft von Oliver Eisenhauer von der Staatsanwaltschaft Hannover wird gegen einen 43 Jahre alte Mann ermittelt. Der Scherenbosteler wird verdächtigt, mit Drogen zu handeln. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler nach Angaben des Staatsanwaltes jedoch nur geringe Mengen: Zwei Gramm Kokain sowie typische Verbrauchsutensilien wurden beschlagnahmt. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Verdächtigte nicht nur Handel mit den Betäubungsmitteln treibt, sondern selbst auch Konsument ist.

Von Sven Warnecke