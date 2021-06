Wedemark

„Jetzt ist seit eineinhalb Jahren Corona mein Thema“, sagt Ellen Bruns entschlossen. Seither hat sie mit ihrem Team immer entweder einen Plan A, B oder C in der Hand gehabt und verfolgt. Bruns leitet die Soziale Arbeit in der Gemeinde und ist gleichzeitig noch Gemeindejugendpflegerin. Für die jungen Menschen in der Wedemark, denen monatelang ihre Freunde fehlten, hatten die Jugendpflegekräfte ihre Offene-Tür-Arbeit jeden Tag trotz der Widrigkeiten auf die Beine gestellt. Anfang Juli gibt es nun Entlastung – ein neuer Jugendpfleger tritt an. Für Bruns ein guter Zeitpunkt Bilanz zu ziehen.

„Wir haben sie auch zu Hause besucht“

„Wir hatten die Jugendlichen die ganze Zeit im Kontakt und haben sie nicht losgelassen“, beschreibt sie die Zeit. „Wir haben sie auch zu Hause besucht, trotz Corona-Gefahr. Das haben die Kollegen alles mitgetragen. Sie mussten ihre Dienste plötzlich von nachmittags auf vormittags legen und arbeiten wo immer es nötig war. Auch von der eigenen Kommune und der Politik ist uns dafür viel Wertschätzung entgegen gebracht worden“, sagt sie. Keiner habe ihr Handeln in Frage gestellt.

Eltern reagieren unterschiedlich

Dagegen bestanden bei anderen kommunalen Jugendpflegen Bedenken hinsichtlich dieser Arbeitsweise. Und auch Eltern äußerten viele Ängste, als die Jugendpflege in der Wedemark über die gesamte Pandemie-Zeit alle Jugendeinrichtungen geöffnet hielt. Andere Eltern hingegen waren froh und suchten den Kontakt. Die Gemeinde sorgte für Gesichtsmasken und Tests.

Die Jugendhalle in Mellendorf steht über die schwierigen Zeiten der Pandemie zu vielen zusätzlichen Zeiten offen. Quelle: Ursula Kallenbach

Mehr Räume geschaffen zum Sprechen und Lernen

Die Jugendhalle in Mellendorf war täglich von 8 bis 13.30 Uhr und 15 bis 21 Uhr und für Homeschooling geöffnet. Mehrere kleine Räume mit Lernplätzen je zehn Quadratmeter für eine Person hatten die Verantwortlichen abgeteilt. „In Zusammenarbeit mit IGS und Gymnasium haben wir außerdem die Schüler beim digitalen Lernen auf vier Plattformen begleitet“, berichtet Bruns. Zweimal wöchentlich wurden die Räume in der Jugendhalle nachmittags für Lernförderung mit leistungsschwachen Schülern zur Verfügung gestellt, auch im Mehrgenerationenhaus wurde zusätzlich Raum für das Homeschooling geschaffen.

Die Sozialarbeiter besorgten digitale Endgeräte von der Region für die Schüler, Tablets für 350 Euro, „weil wir schnell festgestellt haben, dass einige ohne diese Ausstattung zu Hause hinten runter gefallen sind“, sagt Bruns. Gemeinsam mit der Region Hannover bespielten die Wedemärker Sozialarbeiter täglich einen digitalen Jugendraum, in dem sie Gespräche führen konnten.

Cafeteria und viele Nebenräume bieten in der Jugendhalle Möglichkeiten, Beratung, Gespräche und Lernen zu organisieren. Quelle: Ursula Kallenbach

Sozialarbeit setzt weiter auf hybride Arbeit

„Es war eine gute Entscheidung, die Jugendarbeit hybrid aufzustellen, und die Gemeinde Wedemark bleibt dabei“, erklärt Bruns. Viele durch Corona vereinsamte und gefährdete Jugendliche habe man auch mit Gesprächen in geschützten digitalen Räumen erreicht. Die Lehre daraus: Aus dem Sozialarbeiter-Team wird eine Person weiterhin speziell in diesem sensiblen Bereich arbeiten.

„Wir haben auch einfach mal telefoniert und uns mit einer Jugendlichen zum Spazierengehen verabredet“, berichtet die Jugendpflegerin. Wie bedrängend die pandemische Isolation auf Kinder und Jugendliche gewirkt hat, wissen die Sozialarbeiter oftmals genauer zu sagen als die Eltern. „Viele haben es nicht ausgehalten. In dem Alter brauchen Jungen und Mädchen ihre Peergroup. Wir haben erfahren, dass viele sich selbst verletzen.“

Viele Kinder mussten alleine zurechtkommen

Tatsächlich seien sicher viele Kinder ab dem Jahrgang 7 zu Hause sich selbst überlassen geblieben, wenn die Elternteile im Beruf unterwegs waren. Bundesweit haben Eltern nur bei Kindern bis zu zwölf Jahren Betreuungsbedarf geltend machen können, führt Bruns an. „Das sind Kinder in der Pubertät.“ Die weitergehenden Folgen in den Familien seien noch nicht einzuschätzen, sagt Bruns.

In der Wedemark geht es um – Stand Februar 2021 – 1827 Kinder zwischen sechs und elf Jahren sowie 1352 Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren. Hinzu kommen 1149 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sowie 1034 junge Erwachsene bis 21 und 1582 zwischen 22 und 27 Jahren.

17 Mitarbeiter versammelt Bruns zurzeit jede Woche zu zwei Online-Dienstbesprechungen. Die pädagogischen Kräfte und Sozialarbeiter arbeiten im Team soziale Arbeit vernetzt für die Bereiche Offene Tür, Schulen und Geflüchtete sowie in der Obdachlosenarbeit. Dabei leide die Sozialarbeit seit Jahren unter massivem Fachkräftemangel, erklärt Bruns. „Ich bin froh, dass wir die personelle Nachbesetzung mit einem Jugendpfleger zum 1. Juli kriegen“, unterstreicht sie. „Das geplante Kinder- und Jugendbüro war daran geknüpft.“

Im MGH richtet das Team seine Räume ein

Diese Anlaufstelle, die auch im zweiten Aktionsplan zur Kinderfreundlichen Kommune verankert ist, kann nun bald ihre Arbeit aufnehmen – wie auch die ganze Soziale Arbeit zurzeit ihre neuen Räume im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Gilborn 6 in Mellendorf einrichtet.

Jugendliche sollen erwachsenenfreie Zonen suchen

Die Verantwortlichen planen, überdachte Plätze im Freien als erwachsenenfreie Zonen einzurichten. Die Jugendlichen selbst sollen in den Ortsteilen solche möglichen Standorte suchen. Das Beteiligungsprojekt soll im Herbst losgehen – auf dem Außengelände vor der Realschule Wedemark und der IGS in Mellendorf ist ein Anfang bereits gemacht. „Auch der Parcoursplatz an der Jugendhalle ist so ein Beginn ohne Erwachsenenbegleitung und steht offen“, macht Bruns deutlich.

Der Skaterplatz an der Jugendhalle in Mellendorf liegt zentral. Aber auch in den Ortsteilen der Gemeinde sollen erwachsenenfreie Zonen für Jugendliche bald gefunden werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Aber für sie steht auch fest: „Ich richte nichts Neues ein, was ich nicht leben und begleiten kann.“ Das gelte auch für ein unabhängiges Jugendgremium in der Wedemark. „Es wird schon viel Beteiligung gelebt, auch ohne ein Jugendparlament. Und, manchmal, vielleicht, sind die Jugendlichen auch grundsätzlich zufrieden in der Wedemark.“

Von Ursula Kallenbach