Elze-Bennemühlen/Bissendorf

Viele Jugendliche sehen inzwischen den ungebremsten Neukauf von Handys kritisch. Unter dem Motto „Mein Handy – Schrott oder Schatztruhe?“ sammeln Konfirmandengruppen in der Wedemark deshalb zurzeit ausgemusterte Handys, die nicht mehr im Gebrauch sind – zum Recycling der Rohstoffe. Dazu stehen Pappboxen an vielen Stellen bereit. Die 19 Jungen und Mädchen in der Hauptkonfirmandengruppe der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen waren früh am Start mit der Aktion; inzwischen folgen ihnen die Konfirmanden der Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf, aber auch Geschäfte.

„Schon 40 Handys sind angekommen, mindestens“, zählt Pastor Maik Schwarz am Ende der ersten Woche. Eine Sammelbox ist in der Elzer Kirche an der Wasserwerkstraße jeweils kurz vor und nach Gottesdiensten zugänglich, eine im Kirchenbüro dort zu den Öffnungszeiten dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr. „Gern verleihen wir die Handysammelboxen auch wochenweise an Betriebe“, sagt Schwarz. „Es gibt schon weitere Anfragen von Schulen, einem Kirchenkreis und der Volkshochschule.“ Das Kirchenbüro ist unter Telefon (0 51 30) 29 22 erreichbar.

Anzeige

In Bissendorf machen Geschäfte mit

In Bissendorf finden Interessierte, die alte Handys loswerden wollen, einen Sammelkarton im Turmraum (Eingangsraum) der Michaeliskirche, ebenso können sie das Gemeindebüro neben der Kirche, Am Kummerberg 2, dafür ansteuern. Pastor Thorsten Buck weiß außerdem von mehreren Geschäften, die sich der Aktion angeschlossen und Boxen aufgestellt haben. Auch nach Resse, wo die Pastoren von St. Michaelis die Gottesdienste der Kapernaumkirche betreuen, soll sich die Sammelidee noch verbreiten.

Auch im Eingangsraum im Turm der Bissendorfer Michaeliskirche ist eine Sammelbox für alte Handys aufgestellt. Quelle: Ursula Kallenbach

2018 kauften die Deutschen etwa 23 Millionen neue Handys

Viel Arbeit haben die Konfirmanden aus Elze-Bennemühlen seit dem Sommer in ihr Vorhaben gesteckt und sich online schulen lassen im Faktenwissen. Diesen Part übernahmen Referenten der Werkstatt ökumenisches Lernen des Evangelisch-lutherischen Missionswerkes in Niedersachsen (ELM) mit Sitz in Hermannsburg. Und diese Fakten bringen die Jugendlichen zum Nachdenken und Handeln: Allein 2018 wurden in Deutschland etwa 23 Millionen neue Handys gekauft. Nur circa 12 Prozent der Bundesbürger nutzen ihr Handy länger als zwei Jahre. Etwa 124 Millionen alte Handys befinden sich in den Haushalten und liegen nutzlos in Schubladen herum.

Elektromüll hat Folgen für Gesundheit von Kindern

Gut 60 Rohstoffe, davon 30 wertige Metalle, sind in einem Handy verbaut. In 1000 Kilogramm alter Handys stecken rund 160 Gramm Gold. Die Rohstoffe werden in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo oder Ghana abgebaut und in China verarbeitet. Der Elektromüll weggeworfener Geräte landet dann wiederum meist illegal in armen Ländern wie Ghana. Dort arbeiten Kinder und Jugendliche damit, um Geld zu verdienen. Das Zerlegen der Elektrogeräte hat oft schlimme Folgen für ihre Gesundheit.

Verschwendung der Rohstoffe soll gestoppt werden

„Dabei können Rohstoffe, die in den Handys verbaut sind, doch wiederverwendet werden“, erklären die Jugendlichen, weshalb sie sich so engagieren. „Wir wollen die Verschwendung der Rohstoffe stoppen. Durch diese Sammelaktion werden ungenutzte Handys recycelt.“ Es sei oft umständlich, die Handys zu entsprechenden Sammelstellen zu bringen, bekräftigt Pastor Schwarz. „Ich hatte selbst noch vier Stück bei mir liegen. Deswegen ist es gut, wenn die Sammelstelle zu uns kommt.“

Wer die Boxen nutzen will, kann die Mobiltelefone – ob funktionsfähig oder nicht – einwerfen, auch Ladegeräte, aber keine losen Akkus. Wenn noch möglich, sollten die persönlichen Handydaten vorher gelöscht beziehungsweise das Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Andernfalls werden die Daten trotzdem beim Recycling durch ein Fachunternehmen nicht genutzt oder ausgelesen, heißt es.

Ein altes Handy bringt recycelt 50 Cent Aktuell erbringt ein altes Handy – abhängig von den Rohstoffpreisen – circa 50 Cent. Das gibt das Missionswerk ELM an. Die Deutsche Telekom trägt bei den laufenden Aktionen die Kosten für das Handysammelcenter, die Sammelboxen, die Logistik sowie das Porto und verdient an der Handyrücknahme selbst nichts. Einen Teil der Erlöse behalten die Recyclingbetriebe ein; das fachgerechte Recyceln und das Einschmelzen der entnommenen Metalle in einer Metallhütte in Europa kosten Geld. Mit den Erlösen der Sammelaktionen werden zwei Menschenrechtsprojekte in Südafrika und Brasilien unterstützt sowie eine Bildungsaktion in Niedersachsen zum Thema Lieferkettengesetz.

Es gibt praktische Alternativen

Dem Pastor und dem Konfirmandenjahrgang ist zudem wichtig, die praktischen Alternativen aufzuzeigen. „Nutzt eure Handys länger und gebt gebrauchte, aber funktionierende Geräte an Freunde weiter“, raten sie. Und: „Muss es immer sofort das neueste Smartphone sein?“ Außerdem gebe es einige Produkte, die fair, ethisch und aus recyceltem Material hergestellt sind. Für weitere Infos verweisen sie auf die Internetseite www.handyaktion-niedersachsen.de.

Zum ELM, das in vielen Ländern gemeinsam mit Partnerkirchen Aktionen organisiert, hatte Pastor Schwarz schon vorher beste Kontakte: Er hat in Hermannsburg studiert und war für das Missionswerk einige Zeit in Südafrika.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach