Geplanter Waldfriedhof: Ortsrat Resse moniert fehlende Parkplätze und schlechte Toiletten

Resse

Der geplante Waldfriedhof an der Osterbergstraße in Resse nimmt Formen an. Der Ortsrat stimmte bei seiner Sitzung am Montagabend der Beschlussvorlage der Verwaltung zu. Damit die alternative Ruhestätte wirklich eingerichtet wird, müssen zuvor aber die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung geändert werden.

Die Kommunalpolitiker gaben den Planern wichtige Hinweise mit auf den Weg: In einem Antrag von CDU und SPD betonen die Fraktionsmitglieder erneut, dass nicht nur die Toiletten instand gesetzt werden müssen, sondern auch die Beschallungsanlage in der Friedhofskapelle. Auch die Parkplatzsituation sei unbefriedigend, zudem fehle es an Fahrradbügeln, heißt es in dem Schreiben.

Die Wege auf dem neuen Waldfriedhof in Resse sind schon angelegt: Das Bild zeigt einen sogenannten Höhenweg. Quelle: Thomas Warneke/Gemeinde Wedemark

Bestattung am Baum oder in der Erde

Auf einer Leinwand zeigte Max Hüsken, Leiter des Teams Gebäude- und Flächenbewirtschaftung der Gemeinde Wedemark, während der Sitzung im Moorinformationszentrum Bilder vom aktuellen Friedhof in Resse, dessen Gelände um einen 11400 Quadratmeter großen Waldfriedhof erweitert werden soll. Dort sollen künftig Erd- und Urnenbestattungen möglich sein. Geplant ist unter anderem, einen Andachtsplatz mit Sitzbänken zu schaffen. Viele der rund 40 Zuhörer interessierten sich für die Kosten der Beisetzungen im Ruheforst. Die Preise liegen nach Auskunft der Gemeinde bei 1200 Euro für eine Urnenbestattung im Waldfriedhof, rund 2500 Euro kostet eine Urnenbestattung am Baum, 5200 Euro eine Erdbestattung am Baum. Das klingt viel, dafür haben die Angehörigen aber nichts mehr mit der Pflege der naturbelassenen Grabstätte zu tun. Anders sieht das bei einem klassischen Erdgrab mit Sarg aus, das in Resse mit 1000 Euro aber auch deutlich weniger kostet.

Parkplätze reichen nicht für größere Trauerfeiern

Die Waldfriedhof fand bei Zuhörern und Ortsratmitgliedern Anklang, nur die vorhandene Infrastruktur ist nach Meinung der Kommunalpolitiker noch nicht optimal. „Für die Trauerfeier einer größeren Gesellschaft reichen die Parkplatz nicht aus, da sind ja im besten Fall sechs Stellflächen“, sagte Jörg Woldenga von der WWR. Und wie wichtig eine gute Toilettenanlage ist, so der allgemeine Tenor, brauche man nicht zu erklären. „Wir sind auch der Meinung, dass die Toilettenanlage gemacht werden muss, sie ist aber auf unserer Prioritätenliste nicht ganz oben“, sagte Hüsken. Der Teamleiter versprach, dass der Sanierung der sanitären Anlagen 2021 beginnen werde – sollte es in diesem Jahr nicht mehr klappen.

Resse soll einen Waldfriedhof erhalten. Bei der Sitzung des Ortsrats zeigte die Gemeindeverwaltung Fotos vom Gelände auf Leinwand. Quelle: Stephan Hartung

Friedhof steht allen Wedemärkern offen

Nach Auskunft von Hüsken muss die neue Friedhofssatzung insgesamt sechs Ortsräte sowie Fachausschüsse und den Rat passieren. Die Baugenehmigung liegt aber bereits vor. „Vielleicht ist es dann im Juni soweit, dass wir loslegen können.“ Viel Zeit dürfte anschließend nicht vergehen, denn die Basis ist bereits gelegt. „Das Wegenetz ist schon eingerichtet. Da sind wir mit den Wegen gut und breit aufgestellt. Und mit Bepflanzung wird dann alles noch schöner aussehen“, sagte Hüsken. Er betont, „dass der Waldfriedhof allen Wedemärker Bürgern zur Verfügung steht“.

Von Stephan Hartung