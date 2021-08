Wählergemeinschaft Wedemark Resse lädt zum Seniorenkaffee ein

Wegen des großen Andrangs vor zwei Jahren muss für das Seniorenkaffee der Wählergemeinschaft Wedemark Resse in diesem Jahr eine größere Räumlichkeit herhalten.

Die Diele in Schwentkers Hof war 2019 so gut gefüllt, dass das Seniorenkaffee in diesem Jahr im größeren Heidegasthof Löns stattfindet. Quelle: privat