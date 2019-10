Elze

Bei einem Unfall auf der Kreuzung von Landesstraße 190 und Plumhofer Straße in Elze ist ein 18 Monate altes Kleinkind leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind nach der Kollision am Sonnabendmittag in ein Krankenhaus nach Hannover.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein 21-Jähriger mit seinem VW auf der Plumhofer Straße in Richtung L 190 unterwegs. Um 12.05 Uhr wollte er nach links auf die Straße in Richtung Elze abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Renault. In dem Auto saß eine 38-jährige Frau am Steuer. Beide Autos stießen zusammen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an beiden Wagen auf insgesamt circa 14.000 Euro.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley