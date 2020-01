Vom Praktikanten zum Chef: Carsten Fertig übernimmt Leitung der Kunstschule

Die Kinder- und Jugend-Kunstschule Wedemarkt hat jetzt das neue Frühlings- und Sommerprogramm vorgelegt. Das Angebot erstreckt sich über bildende Kunst, Malerei, Zeichnungen, bis hin zu textilem Gestalten und Foto-, Forscher- und Bildhauerwekstatt. Dabei vermittelt die Kunstschule Techniken und fördert die Kreativität.

Die Zwei- bis Fünfjährigen haben in der Kreativwerkstatt die Möglichkeit Farben und Materialien kennenzulernen. Die Mädchen und Jungen versuchen, kleine Kunstwerke selbst zu erstellen, basteln für Ostern und töpfern in der Hasenschule.

Auch das aktuelle Programm bietet wieder zwei Ferienkurse an: Unter dem Motto „Dem Osterhasen auf der Spur...“ können Sieben- bis Zehnjährige malen, zeichnen, kritzeln, stempeln und auch modellieren, häkeln und formen. Der Kurs beginnt am Montag, 30. März, von 9.30 bis 13.30 Uhr im Domizil der Kunstschule im Haus der Anja-Fichte-Stiftung und wird am Dienstag, 31. März, zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt.

Geheimnisvoll geht es beim großen Sommerferienprogramm zu: Papyrus, Pyramiden, Pharaonen und Mumien gilt es in der alten Welt der Ägypter zu erforschen. Die Kinder und Jugendlichen begeben sich auf eine dreitägige Entdeckungsreise, bei der sie vieles über die 5000 Jahre alte Kultur erfahren. Das Angebot richtet sich an Sieben- bis Zwölfjährige. Los geht das Projekt am Montag, 20. Juli, und dauert bis Mittwoch, 22. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Die Kunstschule bietet auch kostenlose Angebote für alle Kinder an: Im Mittwochsatelier arbeiten die Teilnehmer mit Holz. Die wöchentlichen Treffen – auch mit Eltern und Großeltern – betreuen die Dozenten im Atelier der Sporthalle Wedemark in Mellendorf. Zudem gibt es das Freitagsatelier, wo Jugendliche ohne Anmeldung kostenlos in der Kunstschule Bissendorf am Mühlengraben 19 kreativ sein können.

Die offene Fotogruppe für Elf- bis 17-Jährige trifft sich zum ersten Mal am Mittwoch, 22. Januar, ab 16 Uhr in der Kunstschule in Bissendorf. Dort vereinbaren die Teilnehmer weitere Termine für regelmäßige Treffen einmal wöchentlich.

Weitere Informationen über die Angebote sind im Internet auf www.kunstschule-wedemark.de erhältlich. Dort sind Anmeldeformulare für die einzelnen Kurse hinterlegt. Die gedruckten Programmhefte liegen ab sofort in Geschäften, Schulen, Kindergärten und im Rathaus sowie an weiteren öffentlichen Stellen in der Wedemark aus.