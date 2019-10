Abbensen/Elze/Resse

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der Alten Zollstraße in Abbensen ein 61 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, übersah der Skodafahrer offenbar einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestell...