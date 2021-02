Bissendorf

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 11.10 Uhr auf der Burgwedeler Straße in Bissendorf ereignet hat. Verletzt wurde dabei niemand. Der Verursacher flüchtete indes.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienst im Kommissariat Mellendorf, war ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Landesstraße 383 aus Bissendorf-Wietze in Richtung Bissendorf unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Bissendorf sei dem Lkw-Fahrer auf seiner Fahrspur ein grauer oder silberfarbener Mercedes entgegengekommen, der wiederum einen weißen Fiat-Transporter trotz des Gegenverkehrs überholt hatte, berichtet Bebensee.

Lastwagenfahrer weicht wegen Gegenverkehr aus

Um einen drohenden Zusammenstoß zu verhindert, lenkte der Lastwagenfahrer sein Gefährt nach rechts auf den Grünstreifen. Doch bis das Gespann zum Stehen kam, entstand an diesem ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, sagt Bebensee am Donnerstag.

Die Polizei Mellendorf sucht nun neben dem Unfallverursacher auch den Fahrer des weißen Fiat-Transporters, der gebeten wird, sich mit der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.

Von Sven Warnecke