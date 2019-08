Gailhof

Als eine Opel-Fahrerin in Gailhof die Landesstraße 310 überqueren wollte, prallte ein Passat-Fahrer in die Beifahrerseite des Wagens. Der Opel kippte durch den Zusammenstoß die Fahrerseite.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 17.38 Uhr an der Kreuzung von Hessenweg, L 310 und Neuer Hessenweg. Die 66-Jährige kam mit dem Opel aus dem Hessenweg und wollte geradeaus über die L 310 in den Neuen Hessenweg fahren. Ein aus Richtung der Autobahn 7 kommender Lastwagenfahrer, der nach links in den Hessenweg einbiegen wollte, gewährte ihr die Vorfahrt, wie Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, mitteilt.

Ein ebenfalls von rechts kommender 39-jähriger Passat-Fahrer sah den Opel nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 11.500 Euro.

Von Julia Gödde-Polley