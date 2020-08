Bissendorf

Als ein Autobesitzer am Freitagmittag in Bissendorf zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er frische Schäden am rechten hinteren Kotflügel fest. Der Mann hatte seinen schwarzen Škoda Octavia zwischen 6.05 und 12.05 Uhr in einer Parkbucht an der Straße Denecken Heide abgestellt. In dieser Zeit ist ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen das Auto gefahren, hat eine Delle sowie Lackschäden an dem Kombi hinterlassen und ist geflüchtet. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley