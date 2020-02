Umstrittenes Gewerbegebiet in Gailhof: Gegner laden zu Diskussion ein

Gailhof/Wennebostel

Derzeit wertet die Gemeinde Wedemark die eingegangene Fragen, Anregungen und Kritiken zur geplanten und umstrittenen Gewerbeansiedlung westlich des Neuen Hessenwegs in Gailhof aus. Die Bürgerinitiative und der Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BLW) wollen das Vorhaben verhindern. Jetzt laden BI und BLW zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ein und wollen so den Dialog zu dem Thema suchen.

Die Debatte beginnt am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8 in Wennebostel. Und alle sollen die Chance bekommen, Position zu beziehen: „Wir möchten in diesem Zusammenhang allen im Gemeinderat vertretenen Parteien die Möglichkeit geben, ihre Ansichten, Argumente, Alternativen und Ziele zum geplanten Gebiet, und der weiteren gewerblich-industriellen Entwicklung in der Wedemark der breiteren Öffentlichkeit darzustellen und sich den aktuellen Fragen interessierter Bürger–innen und Initiativen zu stellen“, heißt es in der Ankündigung, die BI-Sprecherin Margarethe Garland und BLW-Vorsitzender Christoph Chilla unterzeichnet haben.

Seit der Mitte Dezember verstrichenen Einwendungsfrist für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sei „(...) ausreichend Zeit verstrichen, sodass eine offene, aber sachliche, faktenbasierte Diskussion möglich sein sollte, noch bevor die nächsten Verfahrensschritte eingeleitet werden“, schreiben die Protestler. Das Wedemärker Rathaus hatten insgesamt 37 Schreiben elektronisch oder per Post erreicht, in denen Bürger ihre Gedanken zu dem Thema kund taten.

Bürgermeister Helge Zychlinski ist bei der Diskussionsrunde von BI und BLW offenbar nicht willkommen. Der Verwaltungschef habe keine Einladung erhalten, berichtet Gemeindesprecher Magnus Wurm auf Anfrage. „Herr Zychlinski nimmt daher an der Veranstaltung nicht teil, ist allerdings ohnehin bei einem anderen Termin.“

Eine Absagen kassieren die Organisatoren von der SPD: „Eine Teilnahme von Vertretern der SPD-Fraktion macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, da noch keine Auswertungen der aus der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Einwände vorliegen“, erklärt Fraktionschef Jürgen Benk in einem Schreiben.

Auch Rudi Ringe, Fraktionsvorsitzender der CDU, teilt Garland und Chilla mit, dass die Kommunalpolitiker erst die Gutachten abwarten und danach die politische Debatte weitergehe. Übereinstimmend weisen Benk und Ringe darauf hin, dass diese Diskussion in öffentlichen Sitzungen der Ortsräte und Fraktionen geführt werde – und dass für einen Dialog mit den Bürgern diese Beratungen geöffnet würden.

Platz für Betriebe auf knapp 20 Hektar

Die Gemeinde will auf einem knapp 20 Hektar großen Areal am Ortsrand von Gailhof Flächen für Gewerbebetriebe schaffen. Im Norden sollen sich logistiknahe Unternehmen ansiedeln können, im Süden sollen kleine und mittelständische Firmen Platz finden.

Aktuell sei das Rathaus Wurms Angaben zufolge dabei, die eingereichten Schreiben aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung auszuwerten. „Weiterhin warten wir noch auf ein Gutachten“, berichtet der Sprecher. Sobald es neue Erkenntnisse gebe, kündigt die Verwaltung Informationen für die Öffentlichkeit an. Generell gelte jedoch: „Wir sind gegenüber den Wedemärkerinnen und Wedemärkern verpflichtet, alles sorgfältig abzuarbeiten, hier bestimmt die Sorgfalt stets, vor der Eile, unser Tun“.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley