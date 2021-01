Theatertage Wedemark sollen im September in die dritte Runde gehen 

Die Theatertage Wedemark 2021 finden in diesem Jahr vom 24. September bis zum 28. November statt. Das Programm steht im Detail noch nicht fest – wohl aber, dass in dieser Zeit viel Theater, Kultur und Kabarett geboten werden. Mittendrin, auch vom Termin her, fallen die Aufführungen der Probebühne am 23. und 24. Oktober.

Die Theatertage feierten 2019 ihre Premiere, sie befinden sich nun im dritten Jahr – auch bezüglich der Förderung. Laut Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, belaufen sich die Kosten für die Saison 2021 auf 61.000 Euro. Insgesamt haben die Theatertage rund 200.000 Euro gekostet. Von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung werden 52 Prozent, von der Gemeinde 48 Prozent getragen.