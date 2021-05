Mellendorf

Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei in der Wedemark. Unbekannte hatten sich zwischen Freitag, 30. April, etwa 18 Uhr und den darauffolgenden Sonnabend gegen 8.45 Uhr Zutritt zu dem Gelände des Tennis Clubs Wedemark verschafft. Auf dem Areal warfen die Täter zwei Sitzbänke und diverse Gartenstühle des Vereins über den dortigen Zaun, wobei die Sitzbänke beschädigt wurden.

Den Schaden beziffert ein Sprecher des Kommissariats Mellendorf am Sonntag auf etwa 200 Euro. Seinen Angaben zufolge gibt es erste Hinweise auf eine sechs- bis achtköpfige Gruppe, die sich am Freitagabend in unmittelbarer Nähe des Vereingsgeländes aufgehalten haben soll. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05130) 9770 an.

Von Sven Warnecke