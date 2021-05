Symposium zur Geschichte der Wedemark – Livestream auf Youtube

Wedemark

Endspurt beim Symposium zur Geschichte der Wwdemark von 1930 bis 1950: Bei der fünften und Abschließenden Veranstaltung der Reihe spricht am heutigen Abend HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt zum Thema „Vergessen Sie’s!? – Einige Fragen zur Geschichte in der Gegenwart“. Zudem wird Dr. Franz Rainer Enste, niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus, der das Geschichtsprojekt von Beginn an koordinierend begleitet, über „Erinnerungskultur und Demokratie“ sprechen.

Eigentlich hätte der Abend mit Publikum im Bürgersaal stattfinden sollen. Coronabedingt ist das allerdings leider zurzeit nicht möglich. Deshalb überträgt die Gemeinde die Veranstaltung im Internet.

Ab 17.30 Uhr finden Sie hier den Youtube-Livestream

Sollte der Youtube-Livestream für Sie nicht korrekt angezeigt werden, folgen Sie bitte diesem Link.

Von HAZ