Die Gewerkschaft Verdi hat für den öffentlichen Dienst in Langenhagen und der Wedemark am Mittwoch, 21. Oktober, zu Streiks aufgerufen. Vor der dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niederlegen. Betroffen hiervon sind unter anderem die Beschäftigten der Kommunen in Langenhagen und der Wedemark sowie des Klinikums der Region Hannover – in Langenhagen betrifft dies Psychiatrie und Geriatrie.

Eine der zentralen Kundgebungen im Norden der Region beginnt am Mittwoch um 9.30 Uhr im Rathaus-Innenhof in Langenhagen. Darauf macht der Personalrat im Rathaus, Peter Kleinsorge, aufmerksam. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen dem Streikaufruf folgen werden, kann er nicht sagen.

Kitas sollen Eltern über Engpass selbst unterrichten

Nach Auskunft von Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig „wird im Zuge der Tarifverhandlungen in den städtischen Kindertagesstätten“ gestreikt. Wie sie auf Anfrage weiter mitteilt, gebe es zwischen der Kommune und der Gewerkschaft für diesen Tag keine Notdienstvereinbarung.

Das bedeutet, dass es in den Kitas zu Personalengpässen kommen werde. „Die aktuell gültigen Regelungen der ,Kohortenbetreuung’ lassen derzeit keine gruppenübergreifende Betreuung zu, sodass gegebenenfalls keine oder nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfügung stehen wird“, berichtet Mossig weiter. Ihren Angaben zufolge sollen die Eltern direkt von den einzelnen Einrichtungen über die Situation am Mittwoch informiert werden.

Welche kommunalen Einrichtungen in der Wedemark bestreikt werden, wo Eltern mit Engpässen bei der Betreuung ihrer Kinder rechnen müssen, stand am Dienstagmorgen noch nicht fest.

Verdi : Angebot der Arbeitgeber unzureichend

Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi ist das Angebot der Arbeitgeberseite „völlig unzureichend“. „Die angebotenen Gehaltserhöhungen sind geradezu respektlos“, sagt Stefanie Reich von Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Erhöhung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Der Arbeitgeberverband hat indes eine jährliche Steigerung von jeweils etwas mehr als einem Prozent für die nächsten drei Jahre in Aussicht gestellt, heißt es von Kleinsorge. In Hannover soll es am Mittwoch ab 11 Uhr eine Demonstration an vier Orten geben.

Müll bleibt in Langenhagen und Wedemark liegen

Ebenfalls am Mittwoch, 21. Oktober, wird der kommunale Abfallentsorger Aha bestreikt. Das bedeutet für Langenhagen, dass an diesem Tag an folgenden Orten Restabfall sowie Papier und Biomüll nicht abgeholt wird: östlich der Bahn-Linie ab Niedersachsenstraße, Walsroder Straße bis 134 gerade Hausnummer, Walsroder Straße bis 171 ungerade Hausnummer, Reuterdamm ungerade Hausnummer. Die ausgefallene Entsorgung wird nicht nachgeholt. Im restlichen Teil von Langenhagen bleiben die sonst üblichen Abholtermine bestehen.

In der Gemeinde Wedemark sind alle Orte außer Bissendorf, Gailhof, Meitze, Resse, Scherenbostel, Schlage-Ickhorst, Wennbostel, Wiechendorf sowie Wietze betroffen. Ebenfalls am Mittwoch geschlossen bleibt der Wertstoffhof in Bissendorf, genau wie alle anderen Höfe und Deponien von Aha sowie das Kundencenter in der hannoverschen Innenstadt. Ausgenommen sind Sperrmüllentsorgungen, die für diesen Tag zugesagt wurden.

Remondis streikt nicht: Gelbe Säcke werden abgeholt

Nicht vom Streik betroffen ist der private Entsorger Remondis. Die Firma wird wie gewohnt die gelben Säcke in Langenhagen und der Wedemark abholen.

