Wedemark/Langenhagen

Gut 100 Storchenpaare haben in der Region Hannover ein Nest gefunden und dort gebrütet. Die Saison ist nach Auskunft von Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Weißstorch-Beauftragter der Region, nunmehr zur Hälfte herum. Für den Experten Zeit, eine vorsichtige Zwischenbilanz zu ziehen.

Löhmers Angaben zufolge sei die Rückkehr der Störche wieder sehr „heterogen“ verlaufen. Die ersten sogenannten Westzieher kamen schon Ende Februar an, die Ostzieher ab Ende März. Westzieher überwintern im westlichen Afrika und seit einigen Jahren auch auf der iberischen Halbinsel. Ostzieher fliegen indes über den Bosporus nach Afrika ins Winterquartier – eine viel weitere Strecke. Darum kommen sie oft später zurück.

Bestand der Vögel wächst in Region kontinuierlich

„Dazu kam dann ein Zuzug von vermutlich jüngeren Störchen des starken Jahrgangs 2019 Ende April bis Anfang Mai, wie etwa zwei Störche in Wennebostel, die sich Ende April für einige Tage im Ort aufgehalten haben“, berichtet Löhmer von seinen Beobachtungen in der Wedemark.

Im vergangenen Jahr hatte der Biologe 88 Brutpaare gezählt. Die Zahl der brütenden Störche in der Region Hannover steigt seit einigen Jahren konstant an. Im Jahr 2019 waren es 73. Allerdings sind nur in 66 Storchennestern insgesamt 147 Jungvögel geschlüpft – und damit zehn weniger als 2019. Nach Angaben Löhmers hängt der Bruterfolg stark vom Wetter ab.

Regenwürmer sind wichtig bei Aufzucht der Jungen

Bei längerer Trockenheit fehle den Störchen die für die Aufzucht der Jungen wichtigen Regenwürmer, erläutert der Experte. Diese würden sich in tiefere, feuchte Erdschichten begeben und seien dann für die Schnäbel der Großvögel unerreichbar. Neben Witterung und Nahrungsangebot sei aber auch „die Fitness der Störche entscheidend“, sagt Löhmer. Gemeint sind dabei erfahrene Elterntiere, die ihren Nachwuchs besser betreuen könnten als Jungvögel.

Gleichwohl: Das zunächst kalte und feuchte Aprilwetter dürfte zu Verlusten in den Nestern geführt haben, mutmaßt der Weißstorch-Beauftragte. Das betreffe vornehmlich die „Frühbrüter“ – also die Vögel, die bereits zeitig in diese Gegend gezogen sind.

In Abbensen feiern Störche „Verlobung“

In Abbensen wurde erstmals ein Nest bezogen. Dabei habe es sich um ein sogenanntes Verlobungspaar gehandelt, erläutert Löhmer. Es habe dort zwar typisches Brutverhalten der beiden Tiere gegeben, allerdings ohne Gelege. In Brelingen und Negenborn hat der Experte indes jeweils zwei Junge entdeckt, in Meitze sogar drei. In Resse steht noch nicht sicher fest, ob Jungvögel überhaupt geschlüpft sind. Denn dort habe es Revierkämpfe zwischen Altvögeln gegeben, sagt Löhmer.

Diese Streitigkeiten um Nistgelegenheiten hätten in den vergangenen Jahren – mit dem Anstieg der Population – massiv zugenommen, weiß der Weißstorch-Beauftragte. Dabei würden fremde Altvögel durchaus rustikal zur Sache gehen, um einen begehrten Brutplatz zu erobern. Neben den Kämpfen, bei denen sich die Tiere gegenseitig ernsthaft verletzen können, würden die Angreifer auch das bereits vorhandene Gelege zerstören, die Eier einfach hinauswerfen.

Streit unter Störchen nimmt zu

In Langenhagen sind die Storchen-Eltern ebenfalls sehr erfolgreich gewesen. „Die Situation der Tiere ist deutlich besser geworden“, hat der Experte festgestellt. Allein in Kaltenweides Ortsteil Altenhorst gebe es in den zwei Nestern mindestens vier Junge. In Engelbostel sind ebenfalls Junge geschlüpft, allerdings sehr spät, sodass dort die Anzahl noch nicht genau feststeht. In Kananohe gucken drei Storchen-Kinder aus dem Nest, in Schulenburg eines. Dieses Junge sei sehr früh geschlüpft und müsse bald flügge sein, mutmaßt Löhmer.

Eine Besonderheit gebe es noch in einem Nest in der Nähe des Kaltenweider Sportplatzes. Dieses hatten die Elterntiere in einer mächtigen Eiche selbst gebaut. Im vergangenen Jahr sei das schwere Gebilde noch abgestürzt. Dieses Mal sei der Bau stabiler, mindestens einen Jungvogel hat Löhmer darin bereits entdeckt.

Vögel bauen immer mehr Nester selbst

„Dies zeigt, dass die Störche sich nach wie vor Nester ohne menschliche Hilfestellung bauen können“, erklärt Löhmer. Er spricht dabei von einem regelrechten Trend, der seit gut zehn Jahren zu beobachten sei. Immer mehr Vögel – gut zehn Prozent des Besatzes – würden die Brutstätte selbst herrichten.

Doch das führe hin und wieder auch zu Problemen. Etwa im vergangenen Jahr in Resse: Dort hatten die Störche ihr Nest fatalerweise auf einen noch betriebenen Schornstein gesetzt. Mit schwerem Gerät musste Löhmer schließlich das Nest an einen sicheren Platz umsiedeln – auf den die Vögel seinen Angaben zufolge zu fliegen scheinen.

Von Sven Warnecke