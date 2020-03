Statistik der Polizei: Nahezu jede zweite Unfallflucht wird aufgeklärt

Wedemark

Auf den Straßen in der Gemeinde haben sich im vergangenen Jahr 685 Verkehrsunfälle ereignet – 44 weniger als 2018. Dabei sind 76 Menschen verletzt worden, neun davon schwer. Im Vorjahr wurden noch 112 Unfallbeteiligte verletzt, zwei starben. Das geht aus der jetzt von Peter Trinks, Leiter des Wedemärker Einsatz- und Streifendienstes (ESD), vorgestellten Unfallstatistik im Wedemärker Kommissariat hervor.

Anders als noch im Vorjahr hatte die neuerliche Großbaustelle auf der Autobahn 7 zwischen Mellendorf und Berkhof – einhergehend mit entsprechend hoher Verkehrsdichte auf Wedemarks Straßen – in 2019 zu weniger Problemen und Unfällen geführt. Trinks spricht von einem Erfolg der Bemühungen von Polizei und Gemeinde Wedemark. Neben diversen Geschwindigkeitskontrollen auf den Landesstraßen 190 und 310 sowie der Kreisstraße 107 habe sich auch das nächtliche Tempo-30-Limit bewährt, bilanziert der Polizist.

Polizei kündigt weiter verstärkte Kontrollen an

Neben hohem Verkehrsaufkommen gelten aber auch Ablenkung – etwa durch die verbotene Handynutzung am Steuer –, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fehler beim Abbiegen, zu hohes Tempo und zu geringer Sicherheitsabstand zu den Hauptunfallursachen, listet Trinks auf. „Schon eine Sekunde auf das Handy schauen bei Tempo 50 führt zu 14 Metern Blindflug“, warnt der Beamte. Im vergangenen Jahr registrierten die Polizisten in der Wedemark 137 derartige Verstöße. Bei Messungen stoppten die Beamten 2019 zudem 155 Raser, sechs von ihnen mussten über einen längeren Zeitpunkt zu Fuß gehen. Diese verstärkten Kontrollen werden auch in diesem Jahr fortgesetzt, kündigt Trinks an.

Den höchsten Anteil bei den Verkehrsunfällen hatten Autofahrer mit fast 72,5 Prozent, in absoluten Zahlen sind das 497. Der Anteil des Schwerlastverkehrs beträgt nur gerade einmal 7,3 Prozent aller Unfälle. Im vergangenen Jahr wurden zudem 29 Unfälle mit Radfahrern registriert, 21 von ihnen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Außerdem waren sechs Fußgänger an Unfällen beteiligt, alle kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Weniger Radler und Fußgänger verunglückt

Gerade Fußgänger und Radler „sind als ungeschützte Verkehrsteilnehmer besonders dem Risiko ausgesetzt, im Falle eines Unfalls verletzt zu werden“, sagt Trinks. Deshalb appellierte er, möglichst helle, gut sichtbare Kleidung zu tragen. Radfahrer sollten einen Helm sowie reflektierende Westen nutzen und mit „den Fehlern der Autofahrer rechnen“. Doch insgesamt habe sich der „erfreuliche Trend“ mit Rückgang der Unfallzahlen auch bei Radfahrern und Fußgängern fortgesetzt.

Jeder vierte Unfall ereignet sich mit Wild

Leicht steigende Zahlen hat die Polizei im vergangenen Jahr indes bei den Wildunfällen notiert. Starben auf Wedemarks Straßen im Jahr 2018 noch 155 Wildtiere, waren es zuletzt 163. Einen besonderen Schwerpunkt sieht Trinks jedoch nicht. Die Unfälle ereigneten sich über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. Der Anteil an Unfällen liegt bei fast 25 Prozent. „Kollisionen mit Wildtieren könnten häufiger vermieden werden, wenn die Verkehrsteilnehmer aufmerksamer wären und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhielten“, meint der ESD-Leiter. Das gelte insbesondere bei Dunkelheit und widrigen Witterungsverhältnissen.

Eine sinkende Zahl gibt es für eines der Sorgenkinder der Wedemärker Polizei: die Unfallfluchten – speziell nach Parkplatzremplern vor Supermärkten. Im Jahr 2018 entfernten sich 179 Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ein Jahr später waren es 169. Trinks spricht von einem Phänomen, das seit Jahren in der gesamten Region zu beobachten sei. Völlig unnötig, meint er. Schließlich habe jeder Fahrer eine Versicherung für diese Fälle abgeschlossen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

„Doch Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt“, stellte der Polizist unmissverständlich klar. Es handelt sich um eine Straftat und kann außer einer Geldstrafe sogar mit Gefängnis geahndet werden. Besonderes Risiko für die Flüchtigen: Nahezu jede zweite Tat wird aufgeklärt, zumeist dank eingehender Zeugenhinweise. Der Polizist appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, fair zu bleiben und sich im Falle eines Parkplatzremplers selbst zu melden.

